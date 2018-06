Der 36-Jährige hat im aktuellen Ranking 150 Punkte Vorsprung auf French-Open-Sieger Rafael Nadal. Federer geht in seine 310. Woche als Weltranglisten-Erster, bleibt aber nur auch danach vor dem derzeit pausierenden Spanier, wenn er in dieser Woche seinen Titel in Halle verteidigt.

Paris-Finalist Dominic Thiem ist unverändert Siebenter. Auch der Niederösterreicher spielt in Halle. Er trifft bereits am heutigen Montag auf den Russen Michail Juschnij.