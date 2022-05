Tennis French-Open-Favoritin Swiatek holt auch Titel in Rom

Hat Bälle und Gegnerinnen derzeit fest im Griff: Iga Swiatek Foto: APA/AFP

I ga Swiatek hat sich am Sonntag mit dem nächsten Titel zur haushohen Favoritin für die in einer Woche beginnenden French Open gekürt. Die 20-jährige Polin und Nummer eins der Tennis-Frauen war auch im Finale von Rom nicht zu stoppen. Sie gewann das Endspiel gegen Ons Jabeur aus Tunesien klar nach nur 82 Minuten mit 6:2,6:2 und freute sich über den 28. Sieg in Folge. Es war bereits ihre fünfter Saison-Triumph, der vierte auf WTA-1000-Niveau.