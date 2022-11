Tennis Garcia komplettiert Halbfinale beim Masters

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Garcia komplettiert Halbfinale beim Masters Foto: APA/sda/Reuters

C aroline Garcia hat bei den mit fünf Millionen Dollar dotierten WTA Finals in Fort Worth, Texas, das Halbfinale komplettiert. Die Französin schlug in ihrem letzten Spiel die Russin Daria Kasatkina nach zweieinhalb Stunden knapp mit 4:6,6:1,7:6(5) und holte in Gruppe Tracy Austin noch den nötigen zweiten Rang hinter Iga Siwatek. Garcia spielt nun in der Nacht auf Montag MEZ gegen die Griechin Maria Sakkari, Swiatek gegen Aryna Sabalenka.