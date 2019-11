Argentinien ging durch einen Dreisatzsieg von Guido Pella gegen Pablo Carreno-Busta zwar in Führung, Nadal ließ gegen Diego Schwartzman aber keinen Zweifel aufkommen. Er gewann 6:1,6:2 und triumphierte anschließend gemeinsam mit Granollers über Maximo Gonzalez und Leonardo Mayer mit 6:4,4:6,6:3.

In der Vorschlussrunde treffen die Spanier am Samstag auf Großbritannien, das gegen Deutschland nach den zwei Einzelsiegen von Kyle Edmund (gegen Philipp Kohlschreiber) und Daniel Evans (gegen Jan-Lennard Struff) uneinholbar voranlag. Struff verlor wie schon am Vortag im Tiebreak des dritten Satzes.

Djokovic glich mit einem 6:3,6:3 über Karen Chatschanow den Rückstand der als Nummer 1 gesetzten Serben aus, verlor aber an der Seite von Viktor Troicki das entscheidende Doppel gegen Chatschanow und Andrej Rublew mit 4:6,6:4,6:7(8). Russland trifft am Samstag auf Kanada, das sich schon am Donnerstag mit 2:1 gegen Australien durchgesetzt hatte.