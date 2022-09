Tennis Grabher beendet Durststrecke der ÖTV-Frauen in Weltrangliste

Grabher gehört seit Montag den Top 100 an Foto: APA/BARBARA GINDL

J ulia Grabher hat die lange Durststrecke des österreichischen Frauen-Tennis in der Weltrangliste vorerst beendet: Als erste Österreicherin seit Yvonne Meusburger (zuletzt 19.1.2015), also seit sieben Jahren und fast acht Monaten, scheint mit der 26-jährigen Grabher als 97. endlich wieder eine Spielerin aus der Alpenrepublik in den Top 100 des WTA-Rankings auf. Grabher ist die 18. Spielerin aus Österreich, die in diesen elitären Kreis aufgestiegen ist.