Grabher eine Runde vom Paris-Hauptfeld entfernt .

Julia Grabher trennt noch eine Hürde von der erstmaligen Teilnahme am Hauptbewerb eines Tennis-Grand-Slam-Turniers. Die 24-jährige Vorarlbergerin besiegte am Mittwoch in der zweiten Runde der Qualifikation für die French Open in Paris die Belgierin Marie Benoit mit 6:3,4:6,6:2. Um den Aufstieg ins Hauptfeld spielt die Nummer 194 der Weltrangliste entweder gegen die als Nummer 16 gesetzte Claire Liu (WRL-130.) oder gegen Hailey Baptiste (beide USA/202.).