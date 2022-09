Werbung

Die 26-jährige Vorarlbergerin musste sich am Mittwoch im Achtelfinale der Bulgarin Viktorija Tomowa knapp mit 6:3,1:6,5:7 geschlagen geben. Damit verlor Grabher auch das zweite Duell mit der aktuell Weltranglisten-109. in diesem Jahr.

Beim ATP-Challenger 125 in Genua kämpfte sich hingegen Sebastian Ofner ins Viertelfinale. Der Steirer, der in Runde eins Federico Delbonis (ARG-8) ausgeschaltet hatte, besiegte am Mittwoch Matteo Gigante (ITA) 2:6,6:1,6:3.