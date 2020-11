Haas in 1. Linz-Runde mit 0:6,0:6 abgefertigt .

Barbara Haas hat auch bei ihrem sechsten Anlauf die 1. Runde des Tennis-WTA-Turniers in Linz nicht überstehen können. Österreichs Nummer eins wurde am Mittwoch in der TipsArena von der als Nummer fünf gesetzten Russin Veronika Kudermetowa mit 0:6,0:6 abgefertigt. Damit ist beim dieses Jahr zum 30. Mal ausgetragenen Heimevent keine Österreicherin mehr vertreten, auch im Doppel hatten die ÖTV-Spielerinnen bereits Auftaktniederlagen hinnehmen müssen.