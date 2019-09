Das deutsche Tennis-Doppel verlor am Donnerstag in New York gegen Marcel Granollers/Horacio Zeballos nach 1:41 Stunden 6:7(2),6:7(5). Die als Nummer acht gesetzte spanisch-argentinische Paarung hatte im Viertelfinale die Österreicher Oliver Marach/Jürgen Melzer ausgeschaltet.