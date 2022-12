Tennis Kroatien tritt in Davis Cup gegen Österreich in Rijeka an

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Thiem soll im Davis Cup wieder dabei sein Foto: APA/BELGA

Ö sterreich wird das Davis-Cup-Duell mit Kroatien Anfang Februar des kommenden Jahres in Rijeka bestreiten. Dies vermeldete Österreichs Tennis-Verband am Mittwoch. In der Qualifikationsrunde für das Final-Turnier 2023 sind die Kroaten topgesetzt. Wie ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer in einer Aussendung anmerkte, kann Rot-Weiß-Rot aber voraussichtlich auf das stärkste Aufgebot um Dominic Thiem zurückgreifen. Gespielt wird auf Hartplatz.