Tennis Kyrgios verpasst nach Fünfsatz-Krimi Halbfinale der US Open

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Chatschanow von Kyrgios letztlich nicht zu bezwingen Foto: APA/dpa

T ennisstar Nick Kyrgios hat das Halbfinale der US Open in New York verpasst. Zwei Tage nach seinem herausragenden Sieg gegen Titelverteidiger Daniil Medwedew musste sich der Australier in einem Fünfsatz-Krimi dem Russen Karen Chatschanow mit 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (7:3) und 4:6 geschlagen geben. Während des Spiels ließ sich Wimbledon-Finalist Kyrgios, dem zu viele Fehler unterliefen, an der Wade behandeln.