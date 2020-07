"Das Ziel ist wirklich, bereit zu sein für nächstes Jahr", betonte Federer am Montag. Nach dem zweiten Eingriff am rechten Knie in diesem Jahr im Juni hatte der langjährige Weltranglisten-Erste seine Saison für beendet erklärt. Wegen der Corona-Pandemie ist die weltweite Tennis-Tour derzeit ohnehin unterbrochen.