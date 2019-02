Marach/Pavic unterlagen der unbekannten indischen Paarung Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja, die nur dank Wildcard im Hauptbewerb stand, nach einer Stunde mit 2:6,4:6. Auch vergangene Woche hatten die Beiden in Rotterdam als Vorjahresfinalisten gleich in der ersten Runde verloren. Bei den Australian Open setzte es als Titelverteidiger ein Zweitrunden-Aus. Lediglich in Auckland erreichten der 38-jährige Grazer Marach und sein 25-jähriger Partner das Halbfinale.