Medwedew bei US Open erster Halbfinalist .

Der als Nummer zwei gesetzte Daniil Medwedew steht bei den Tennis-US-Open in New York als erster Spieler im Halbfinale. Der Russe besiegte am Dienstag den niederländischen Qualifikanten Botic van de Zandschulp 6:3,6:0,4:6,7:5.