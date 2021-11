Medwedew lässt wie Djokovic Australian-Open-Teilnahme offen

US-Open-Sieger Daniil Medwedew hat seine Teilnahme im Jänner an den Tennis-Australian-Open offengelassen. Der Russe gab am Sonntag zwar an, liebend gerne in Melbourne spielen zu wollen. Wenn aber nur gegen Corona geimpfte Spieler teilnehmen können, dann könne er sein Antreten zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen. Mehr werde man im Jänner wissen, meinte er. Medwedew sagte aber nichts über seinen Impfstatus und hielt es damit wie der Weltranglistenerste Novak Djokovic.