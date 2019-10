Murray unterlag in Shanghai-"Marathon" Fognini .

Der Schotte Andy Murray hat in seinen Comeback-Monaten auf der ATP-Tour einen weiteren Tennis-Belastungstest bestanden, allerdings nur der Matchdauer nach. Der 32-Jährige stand am Dienstag in Shanghai 3:10 Stunden in Runde zwei gegen Fabio Fognini auf dem Platz, unterlag dem als Nummer zehn gesetzten Italiener letztlich aber 6:7(4),6:2,6:7(2). Zuletzt in Peking war Murray Dominic Thiem unterlegen.