Tennis Nadal gewinnt letztes Gruppenspiel bei ATP Finals

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Sieg zum Abschluss für Nadal Foto: APA/AFP

T ennis-Superstar Rafael Nadal hat sein letztes Gruppenspiel bei den ATP Finals gewonnen und trotz des vorzeitigen Ausscheidens einen halbwegs versöhnlichen Jahresabschluss gefeiert. Der Spanier setzte sich am Donnerstag in Turin gegen den Norweger Casper Ruud mit 7:5,7:5 durch. Nach seinen beiden Auftaktniederlagen in der "Grünen Gruppe" hatte Nadal aber keine Chance mehr auf den Aufstieg ins Halbfinale.