Tennis Nadal-Rückkehr nach New York mit Fragezeichen

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Nadal will bei New-York-Comeback noch einmal zuschlagen Foto: APA/Reuters

I n Abwesenheit des Langzeitverletzten Roger Federer und Novak Djokovic, der wegen seines Impfstatus nicht in die USA einreisen durfte, hält Rafael Nadal die Fahne der "big three" bei den US Open hoch. Erstmals seit drei Jahren ist der mittlerweile 36-jährige Spanier in Flushing Meadows wieder dabei. Mit einem großen Fragezeichen hinter seiner Fitness. Und doch will ihm speziell nach seinen Leistungen im ersten Halbjahr niemand die Chance auf Major-Titel 23 absprechen.