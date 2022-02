Nadal schlägt Medwedew auch in Mexiko

Rafael Nadal bleibt in diesem Jahr der tonangebende Spieler. Der Spanier gewann beim Hartplatz-Turnier von Acapulco im Halbfinale die Neuauflage des Endspiels der Australian Open gegen den Russen Daniil Medwedew mit 6:3,6:3. Nadal feierte damit schon den 14. Sieg in dieser Saison und spielt am Samstag im Finale um seinen 91. Titel. Sein überraschender Gegner ist der Brite Cameron Norrie, der den höher eingestuften Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:4,6:4 ausschaltete.

