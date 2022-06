Tennis Nadal startet trotz Fußproblemen wohl in Wimbledon

Der Paris-Sieger wird von Fußproblemen geplagt Foto: APA/dpa

S paniens Tennis-Star Rafael Nadal wird trotz seiner Fußprobleme wohl beim Rasenklassiker in Wimbledon dabei sein. "Ja, er spielt in Wimbledon", sagte sein Onkel Toni Nadal am Samstag am Rande des ATP-Turniers in Stuttgart. Sein Neffe werde am Montag in seiner Heimat Mallorca am Rande der Mallorca Open mit dem Vorbereitungstraining auf das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnen.