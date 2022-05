Nadal trotz Madrid-Niederlage gegen Alcaraz positiv gestimmt

Werbung

Der 35-Jährige räumte aber ein, dass er sein Comeback lieber in der vergangenen Woche beim 250er-Turnier in Estoril gegeben hätte, dafür aber von einem Ermüdungsbruch in einer Rippe nicht rechtzeitig fit geworden war. "Auf Seehöhe dort wäre es besser gewesen. In der Höhe von Madrid fliegen die Bälle viel mehr und man muss mehr laufen. Wenn man sich nicht schnell und gut positioniert, passieren die unerzwungenen Fehler viel leichter."

Nadal hatte sich in den ersten beiden Madrid-Runden gegen den Serben Miomir Kecmanovic und den Belgier David Goffin durchgesetzt. In zwei Wochen in Paris will der Rekord-Grand-Slam-Sieger in Paris auf seinen 14. French-Open-Titel sowie seinen 22. bei einem Major losgehen. Damit würde der Iberer auch seine Chance auf den Grand Slam wahren, nachdem er heuer die Australian Open gewonnen hat.