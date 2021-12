Novak Djokovic "Europas Sportler des Jahres"

An der Wahl nahmen 26 europäische Nachrichtenagenturen - darunter die APA - Austria Presse Agentur - teil. Beste Frau in der gemischten Wertung wurde die 5.000- und 10.000-m-Olympiasiegerin Sifan Hassan auf Platz fünf. Die niederländische Leichtathletin hatte bei den Spielen in Tokio zusätzlich auch noch Bronze über 1.500 m geholt.

Endstand der 64. PAP-Wahl zu "Europas Sportler des Jahres":

1. Novak Djokovic (SRB/Tennis) 172 Punkte - 2. Robert Lewandowski (POL/Fußball) 133 - 3. Max Verstappen (NED/Formel 1) 125 - 4. Karsten Warholm (NOR/Leichtathletik) 112 - 5. Sifan Hassan (NED/LA) 94 - 6. Tadej Pogacar (SLO/Rad) 79 - 7. Giannis Antetokounmpo (GRE/Basketball) 55 - 8. Marcell Lamont Jacobs (ITA/LA) 51 - 9. Armand Duplantis (SWE/LA) 29 - 10. Therese Johaug (NOR/Langlauf) 28