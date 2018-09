Damit ist auch die Entscheidung gefallen, wer den verletzten Alexander Peya im Doppel ersetzt. Koubek entschied sich gegen Philipp Oswald und für den routinierten ÖTV-Rekord-Davis-Cup-Spieler Jürgen Melzer. Ein Wahl, die dem Kärntner nicht leicht gefallen ist. "Es tut mir sehr leid für Ossi, solche Entscheidungen fallen mir sehr schwer", sagte Koubek. "Jürgen hat mehr Erfahrung, er ist auf dem tiefen langsamen Sand von hinten kompakter. Die Wahrscheinlichkeit, dass man auf diesem Belag viele Breaks bekommt und deshalb auch viele machen muss, ist groß. Deshalb ist auch wichtig, dass viele gute Returns kommen. Da hat Jürgen mehr Möglichkeiten."

Für Jürgen Melzer ist es seine bereits 35. Einberufung und das Doppel wird sein 75. Match für Österreich. "Er ist der Patriot schlechthin", so Koubek, der auch glaubt, dass die Australier im Doppel mit dem ehemaligen Weltranglisten-Ersten Lleyton Hewitt als Playing Captain im Doppel antreten werden. "Dann stehen einander zwei 37-Jährige gegenüber, die im Einzel beide Top Ten waren."

Ermöglicht wurde der Kampf um die Rückkehr in die Weltgruppe durch einen überraschenden 3:1-Erfolg in Moskau über Russland. In der Messe Graz wird auf Sand im Freien gespielt, Sponsor des Teams ist für diesen Länderkampf die "Kronen Zeitung". Es ist der letzte Davis Cup nach altem Reglement im "best of five"-Sätze-Modus.

"Die Chancen stehen mit dem Heimvorteil 50:50", glaubt Koubek. "Wenn du einen der besten Sandplatzspieler der Welt am Start hast, macht das einen Riesenunterschied." Koubek freut sich über Thiems gute Form bei den US Open. "Fakt ist, dass wir mit Thiem und Marach zwei Top-Ten-Spieler am Start haben. Wir müssen uns vor den Australiern nicht fürchten."

Den zweiten Einzelspieler will Koubek erst vor Ort zwischen Novak und Gerald Melzer entscheiden. "Dennis hat sich in diesem Jahr für drei Grand-Slam-Turniere qualifiziert, hat klar die besseren Ergebnisse, allerdings auf Hardcourt und Rasen. Gerald Melzer kann auf Sand gefährlicher sein. Ich werde mir die beiden im Training anschauen und dann entscheiden."

Der Kader von Hewitt wird vom Sensations-US-Open-Viertelfinalisten John Millman angeführt, der nach der Absage von Nick Kyrgios und dem Vorstoß in die Top 40 Australiens Nummer eins sein wird. Zweiter Einzelspieler ist Alex de Minaur (derzeit ATP-45.). Im stehen auch Jordan Thompson (ATP-108) und der Weltranglisten-Vierte im Doppel, John Peers.

ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweda freut sich über das enorme Interesse der Tennisfans. Der erste Spieltag ist ausverkauft, für Samstag und Sonntag sind via www.oeticket.com nur noch Restkarten zu haben. "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit den tollen Fans im Rücken den Aufstieg in die Weltgruppe schaffen können. Ich erwarte ein spannendes Tennisfest, das hoffentlich zu unseren Gunsten ausgeht."