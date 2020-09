Der dank einer Wildcard in den Hauptbewerb gekommene Steirer bezwang den Moldauer Radu Albot am Dienstag in der ersten Runde 6:7(5),6:4,7:6(4). Sein nächster Gegner ist der als Nummer zwei gesetzte Argentinier Diego Schwartzman, der zum Auftakt ein Freilos hatte.

Dennis Novak, der zweite Österreicher mit Wildcard im Hauptfeld, trifft am Mittwoch in Runde eins der mit 400.000 Euro dotierten Sandplatzveranstaltung auf einen Qualifikanten. Das wird nicht Jurij Rodionov sein, der gegen den Argentinier Federico Delbonis in der zweiten Vorausscheidungsrunde das Nachsehen hatte.