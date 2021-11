Olympiasieger Zverev holt Titel bei ATP-Finals

Der 24-jährige Deutsche setzte sich am Sonntag in Turin im Endspiel gegen den russischen Titelverteidiger Daniil Medwedew mit 6:4,6:4 durch. In der Vorrunde hatte Zverev noch knapp im Tiebreak des dritten Satzes gegen den Weltranglisten-Zweiten verloren, dafür aber dann im Halbfinale den serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic bezwungen.