Raducanu will in Linz einfach nur "Spaß haben"

Der Topstar des Upper Austria Ladies in Linz hat sich am Sonntagnachmittag in einer seltenen Nicht-Online-Pressekonferenz den Medien gestellt. Emma Raducanu setzt sich beim WTA-Turnier in Linz zum Saisonausklang keinem großen Druck aus. Die erst 18-jährige Britin, um die nicht nur in ihrer Heimat nach dem Titel in Flushing Meadows ein Hype entstanden war, ist übrigens nicht zum ersten Mal in Österreich.