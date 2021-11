Sakkari kämpfte sich ins Halbfinale der WTA-Finals in Mexiko

Maria Sakkari ist die letzte Halbfinalistin an den WTA-Finals in Guadalajara. Die Griechin gewann das entscheidende Duell gegen die Topgesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus in drei Sätzen. Im Semifinale wird die 26-jährige Sakkari, Nummer 6 der Weltrangliste, auf Anett Kontaveit, die Siegerin der Gruppe B, treffen. Im zweiten Halbfinale kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Spanierinnen Paula Badosa (7) und Garbiñe Muguruza (6).