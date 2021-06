Sakkari überrascht Swiatek im French-Open-Viertelfinale .

Griechische Festspiele bei den French Open: Nach Stefanos Tsitsipas bei den Männern hat die als Nummer 17 gesetzte Maria Sakkari das Halbfinale erreicht. Sakkari eliminierte am Mittwoch in Paris Titelverteidigerin Iga Swiatek (POL-8) und damit auch die letzte im Bewerb verbliebene Top-Ten-Spielerin. Die Griechin besiegte die Turnier-Topfavoritin im ersten Duell überhaupt nach 95 Minuten mit 6:4,6:4 und ist die erste Vertreterin ihres Landes in einem Frauen-Major-Halbfinale.