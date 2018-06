Zuletzt hatte Williams im Einzel am Samstag in der dritten Runde gegen Julia Görges gewonnen. An der Seite ihrer Schwester Venus war sie am Sonntag im Doppel ausgeschieden. "Im Moment kann ich nicht aufschlagen. Beim ersten Mal habe ich das gegen Görges gespürt, es war sehr schmerzhaft", sagte Williams. Sie will sich nun in Paris genau untersuchen lassen. "Ich bin mehr als enttäuscht", betonte die Gewinnerin von 23 Grand-Slam-Turnieren. Ob ihr Start in Wimbledon damit gefährdet sein könnte, ist noch unklar.

Serena Williams war in Paris erstmals seit ihrer Babypause zu einer Major-Veranstaltung angetreten. Als bisher letztes Grand-Slam-Turnier hatte sie zuvor die Australian Open im Jänner 2017 bestritten, wo sie während ihres Titelgewinns schon schwanger war.

Zuvor schied die Australian-Open-Siegerin Caroline Wozniacki aus dem Turnier. Die als Nummer zwei gesetzte Dänin verlor das am Montag fortgesetzte Match gegen die Russin Darja Kassatkina 6:7(5),3:6. Die Partie war am Sonntagabend wegen Dunkelheit beim Stand von 3:3 im zweiten Satz abgebrochen worden und am Montag dann rasch beendet.

Die als Nummer 14 gesetzte Kassatkina trifft im Viertelfinale am (morgigen) Dienstag auf US-Open-Siegerin Sloane Stephens aus den USA. Im Gegensatz zu Wozniacki feierte Simona Halep einen souveränen 6:2,6:1-Erfolg über die Belgierin Elise Mertens. Die Weltranglistenerste aus Rumänien trifft in der Runde der letzten acht entweder auf die Deutsche Angelique Kerber oder Caroline Garcia aus Frankreich.