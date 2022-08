Serena Williams verliert auf Abschiedstour in Toronto

Werbung

Es wird erwartet, dass die US-Amerikanerin nach den Ende August beginnenden US Open zurücktritt. In Kanada wurde sie mit stehenden Ovationen empfangen, über die 77 Minuten Spielzeit lautstark angefeuert und mit Trikots des NBA- und NHL-Clubs aus Toronto für sie und ihre fünfjährige Tochter Olympia, die auf der Tribüne saß, verabschiedet. "Ich bin schrecklich bei Abschieden, aber: Goodbye, Toronto", rief sie den Zuschauern zu, ehe sie mit Tränen in den Augen abtrat.

Der bevorstehende Abschied bei den US Open hat den Ticketverkauf des Turniers in New York angefeuert. Laut der US-Ticketbörse StubHub wurden in den ersten 24 Stunden nach der Ankündigung achtmal mehr Eintrittskarten verkauft als im durchschnitt.