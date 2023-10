Tennis Sinner gewinnt Duell der Wien-Starter und Peking-Titel

Sínner holt dritten Titel des Jahres Foto: APA/AFP

D as Duell der beiden Wien-Starter im Finale des ATP-500-Turniers in Peking ist an Jannik Sinner gegangen. Der Italiener setzte sich am Mittwoch im Endspiel gegen Daniil Medwedew nach 2:01 Stunden mit 7:6(2),7:6(2) durch. Für Sinner war es im siebenten Aufeinandertreffen mit dem Wien-Titelverteidiger aus Russland der erste Sieg. Der 22-jährige Südtiroler stößt nun im Race und im ATP-Ranking auf Platz vier vor.