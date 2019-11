Im Halbfinale in Madrid setzten sich die spanischen Tennisprofis in der Nacht auf Sonntag gegen Deutschland-Bezwinger Großbritannien mit 2:1 durch. Für die Entscheidung sorgte das Doppel Nadal/Feliciano Lopez mit einem 7:6(3),7:6(8) gegen Jamie Murray/Neal Skupski. Zuvor hatte Nadal gegen Daniel Evans 6:4,6:0 gewonnen und Lopez gegen Kyle Edmund 3:6,6:7(3) verloren. "Es war sehr eng, wir sind super, super glücklich", sagte Nadal nach der Entscheidung auf dem Platz. Das Finale zum Abschluss der reformierten Endspiel-Woche beginnt am Sonntag um 16.00 Uhr.

Die Kanadier setzten sich gegen Russland mit 2:1 durch. Zwar hatte Andrei Rublew die Russen durch ein 6:4,6:4 gegen Vasek Pospisil in Führung gebracht, doch dann schaffte Denis Shapovalov durch ein hart umkämpftes 6:4,4:6,6:4 gegen Karen Chatschanow den Ausgleich für Kanada. Die Entscheidung fiel im Doppel, wo sich Pospisil und Shapovalov gegen Chatschanow und Rublew mit 6:3,3:6,7:6(5) durchsetzten.