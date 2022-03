Werbung

Die bisher an der Spitze stehende Australierin Ashleigh Barty hatte in dieser Woche überraschend ihre Karriere beendet, ihr Name wird auf ihren Wunsch hin dann nicht mehr in der Rangliste erscheinen.

Somit rückt Swiatek nach. "Ich hatte nie wirklich damit gerechnet, dass das passieren kann. Das macht es noch surrealer für mich", sagte die 20-Jährige, die 2020 mit dem überraschenden Gewinn der French Open in die Weltspitze vorgestoßen war.