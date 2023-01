Swiatek, Pegula und Sakkari bei Australian Open in 3. Runde

Werbung

Die 5:7,4:6-Niederlage der zweifachen Wimbledon-Siegerin, als Nummer 15 eingestuft, gegen die Ukrainerin Anhelina Kalinina war vorerst das letzte Frauen-Ergebnis am dritten Turniertag. Denn auf den Außenplätzen sollte der Spielbetrieb erst nach mehr als fünf Stunden nach 16.00 Uhr Ortszeit (6.00 Uhr MEZ) allmählich aufgenommen worden. Regen bei nur rund 16 Grad hatten auf den Frei-Courts keine Matches zugelassen. Einige Erstrunden-Partien müssen noch fertiggespielt werden, da das am Vortag wegen Hitze und dann auch wegen Regens nicht möglich gewesen war.

Swiatek war gegen Osorio 4:0 vorangelegen, als die Südamerikanerin plötzlich erheblich mehr Druck auf die Titelfavoritin ausübte. "Es war physisch wirklich intensiv", sagte Swiatek nach dem Aufstieg. "Camila ist nach jedem Ball gelaufen, sie hat mir nicht viele freie Punkte gelassen." Tatsächlich in Bedrängnis war Sakkari, gegen die 18-jährige Russin Shnaider kam die Hellenin nach Satzrückstand erst nach mehr als zweieinhalb Stunden zum Sieg. "Sie sollte ihr College-Dasein aufgeben und Profi werden", riet Sakkari ihrer Gegnerin im Interview.

Pegula spielte mit einer Nummer 3 auf ihrem T-Shirt, um ihre Unterstützung mit Damar Hamlin auszudrücken. Der Football-Profi der Buffalo Bills hatte am 2. Jänner in einer NFL-Partie einen Herzstillstand erlitten, der Verteidiger ist aber auf dem Weg der Besserung und hat das Krankenhaus vor einer Woche wieder verlassen. Pegulas Eltern Terry und Kim sind die Besitzer der Buffalo Bills. "Er (Hamlin, Anm.) hat sich erholt, das ist toll zu sehen", sagte ihre Tochter erfreut.

Durch die Ansetzung seiner Partie in der John Cain Arena entging Jannik Sinner den Wetterkapriolen. Der Italiener (Nr. 15) gab sich mit einem 6:3,6:2,6:2 gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry keine Blöße. Sinner hat bei allen Grand Slams schon das Viertelfinale erreicht, aber nicht mehr. In der wetterbedingten Warteschleife waren u.a. die Österreicher Alexander Erler/Lucas Miedler vor ihrem Grand-Slam-Debüt im Doppel. Die Wien-Sieger treffen in der ersten Runde auf Rohan Bopanna/Matthew Ebden (IND/AUS-10).

Die lange Regenpause nutzte ein Flitzer zu einem Auftritt. Der Mann entledigte sich bis auf Unterhose, Socken und Schuhe seiner Kleider und lief auf dem nassen Platz 7 mit ausgebreiteten Armen eine Ehrenrunde. Beim Schiedsrichterstuhl stoppte er und kletterte hinauf. Als ein Ordner angerannt kam, stieg der Flitzer schnell ab und zeigte den Daumen nach oben. Danach kletterte er über die Bande wieder in den Zuschauerbereich.