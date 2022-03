Tennis Swiatek setzte auf ihrem Weg zur Nummer 1 Siegeslauf fort

Iga Swiatek siegt und siegt

Die Polin Iga Swiatek (2) hat ihren Erfolgslauf im Achtelfinale des WTA-1000-Tennisturniers von Miami am Montag (Ortszeit) mit einem 6:3,6:1 gegen US-Jungstar Cori Gauff fortgesetzt. Es war der 14. Sieg der 20-Jährigen in Folge. Am Montag wird die French-Open-Gewinnerin 2020 als Nachfolgerin der zurückgetretenen Australierin Ashleigh Barty erstmals die Weltranglistenführung übernehmen. Swiatek geht auf ihren heuer insgesamt dritten 1000er-Titel nach Doha und Indian Wells los.