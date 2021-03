Sollte Harris auch die auf Position drei eingestufte kanadische Hürde Denis Shapovalov nehmen, würde er zum zweiten Mal in seiner Karriere nach Adelaide 2020 in einem ATP-Finale stehen. Schon jetzt steht fest, dass sich der starke Aufschläger in der Weltrangliste von Platz 81 in Richtung Top 60 verbessern wird. Shapovalov bezwang den Franzosen Jeremy Chardy mit 7:5,6:4. Das zweite Halbfinale bestreiten die Russen Andrej Rublew und Aslan Karazew.