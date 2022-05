Tennis Thiem-Bezwinger Murray nun vor 37. Duell mit Djokovic

Novak Djokovic hat den Ball wieder gut am Schläger Foto: APA/Reuters

A m Tag nach seinem ersten Sandplatzsieg in Form eines 6:3,6:4 gegen den Niederösterreicher Dominic Thiem hat Andy Murray am Dienstag in Madrid nachgelegt. Der Schotte besiegte beim Masters-1000-Turnier nach der ehemaligen Nummer drei mit Denis Shapovalov die aktuelle Nummer 16 der Weltrangliste, gab dem Kanadier mit 6:1,3:6,6;2 das Nachsehen. Im Achtelfinale kommt es nun am Donnerstag zum Klassiker Murray gegen Novak Djokovic, der Serbe sorgte seinerseits für einen Rekord.