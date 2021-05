Thiem-Bezwinger Norrie im Endspiel von Lyon .

Kleine Rehabilitation für Dominic Thiem. Cameron Norrie, gegen den der topgesetzte Österreicher bei seiner French-Open-Generalprobe schon im Achtelfinale sang- und klanglos untergegangen ist, hat am Samstag das Endspiel des ATP-250-Sandplatzturniers in Lyon erreicht. Nachdem der Brite am Samstag sein verregnetes Viertelfinale fertig gespielt hatte, fegte er anschließend den Russen Karen Chatschanow mit 6:1,6:1 vom Platz.