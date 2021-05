Thiem startet bei French Open gegen Spanier Andujar .

Ein zumindest zu Beginn recht gutes Los hat Dominic Thiem für sein insgesamt 28. Grand-Slam-Turnier erhalten. Der 27-jährige Niederösterreicher startet bei den mit 34,37 Mio. Euro dotierten French Open in Paris gegen den Spanier Pablo Andujar. Dies ergab am Donnerstag die Auslosung für das zweite Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres. Andujar hat zuletzt in Genf aber immerhin das Halbfinale erreicht und Roger Federers Sand-Comeback in Runde zwei gestoppt.