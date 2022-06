Tennis Tiger Woods verzichtet auf Teilnahme bei den US Open

Der Golfstar leidet noch immer unter den Folgen seines Autounfalls Foto: APA/Reuters

D ie US Open der Profigolfer werden kommende Woche ohne Superstar Tiger Woods über die Bühne gehen. Der 46-Jährige erklärte am Dienstag seinen Verzicht auf das dritte Major der Saison, das heuer im Country Club von Brookline nahe Boston stattfinden wird. Woods verwies darauf, dass er mehr Zeit benötige, um seinen Körper auf die großen Turnier vorzubereiten. Der 15-fache Major-Sieger hatte bei einem Autounfall im Februar 2021 schwere Verletzungen am rechten Bein erlitten.