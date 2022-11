Topfavorit USA im Davis-Cup-Viertelfinale ausgeschieden

Werbung

Zwar setzte sich danach der Weltranglisten-9. Taylor Fritz gegen Lorenzo Musetti mit 7:6(8),6:3 durch, im entscheidenden Doppel behielten dann aber Simone Bolelli/Fabio Fognini die Oberhand. Sie gewannen gegen Tommy Paul/Jack Sock beide Sätze 6:4.

Damit steht Italien, das bisher einmal (1976) den Davis Cup gewonnen hat, zum insgesamt achten Mal im Semifinale dieses Traditionsbewerbs bzw. erstmals seit 2014. In diesem treffen die Azzurri entweder auf Deutschland oder Kanada, der Sieger dieses Länderkampfs wurde im Anschluss ermittelt.

Das zweite Semifinale am Freitag wurde bereits am Vortag ermittelt. In diesem ermitteln Kroatien und Australien ab 16.00 Uhr den Finalisten, das zweite Halbfinale geht am Samstag (13.00) in Szene.