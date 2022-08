Tennis Tsitsipas besiegt topgesetzten Medwedew in Cincinnati

Tsitsipas hat den Ball gut am Racket Foto: APA/Reuters

S tefanos Tsitsipas hat am Samstag mehrmals den Kopf aus der Schlinge gezogen und im zehnten Duell mit Daniil Medwedew den dritten Sieg gefeiert. Der Grieche besiegte den Russen mit 7:6(6),3:6,6:3, wehrte dabei im ersten Durchgang einen Satzball ab und erfing sich von einem schwachen zweiten Satz. Für Medwedew, der ab 29. August seinen Titel bei den US Open erfolgreich verteidigen will, ein Rückschlag in den Vorbereitungen für New York.