Der 20-jährige Grieche bezwang im Achtelfinale des Tennis-Majors den Sieger von 2017 und 2018, Superstar Roger Federer, nach 3:45 Stunden mit 6:7(11),7:6(3),7:5,7:6(5). Für den 37-jährigen Schweizer ist der Traum vom siebenten Rekordtitel in Melbourne zumindest vorerst zu Ende.

Tsitsipas ist der erste Grieche bei Herren und Damen überhaupt, der das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht hat. Er trifft nun am Dienstag auf den Spanier Roberto Bautista Agut.

Rafael Nadal erreichte das Viertelfinale der Tennis-Australian-Open souverän. Der als Nummer zwei gesetzte Spanier besiegte im Achtelfinale den Tschechen Tomas Berdych in nur 121 Minuten Spielzeit glatt mit 6:0,6:1,7:6 (4). Nächster Gegner Nadals ist der US-Amerikaner Frances Tiafoe, der etwas überraschend den Bulgaren Grigor Dimitrow (20) in vier Sätzen aus dem Bewerb warf.

Der als Nummer 6 gesetzte Kroate Marin Cilic unterlag Roberto Bautista Agut (ESP-22) nach 3:58 Stunden mit 7:6(6),3:6,2:6,6:4,4:6 und wird im Ranking zurückfallen. In der dritten Runde hatte er noch dank Mithilfe von Fernando Verdasco zwei Matchbälle abgewehrt und in fünf Sätzen gewonnen. Am Sonntag war für den Vorjahresfinalisten bei den Australian Open gegen den nächsten Spanier aber Endstation.

Die Niederlage von Cilic bedeutet auch, dass Dominic Thiem nun sicher auch nach dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in den Top Ten bleiben wird. Der 25-jährige Niederösterreicher hat nach seiner Zweitrunden-Aufgabe im Gegensatz zum Achtelfinale 2018 auch einige Punkte im ATP-Ranking verloren.