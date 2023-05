Tennis Tennis-Turniertitel in Rom an Medwedew und Rybakina

Russe Medwedew holte Turniersieg in Rom Foto: APA/dpa/sda

D er russische Tennisprofi Daniil Medwedew befindet sich kurz vor Beginn der French Open in Topform. Der 27-Jährige gewann am Sonntag das Finale von Rom gegen den Dänen Holger Rune mit 7:5,7:5 und feierte damit seinen sechsten Titel bei einem Masters-1000-Turnier. Erstmals triumphierte der Hartplatz-Spezialist überhaupt bei einer ATP-Veranstaltung auf Sand. Auf diesem Belag wird vom kommenden Sonntag an auch im Stade Roland Garros in Paris gespielt.