Tennis USA und Polen beim United Cup im Semifinale

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Hubert Hurkacz und Iga Swiatek (hinten) freuen sich über den Aufstieg Foto: APA/Reuters

D ie USA und Polen haben sich in Australien beim Tennis-United-Cup die ersten beiden Semifinalplätze gesichert. Im Duellen von Gruppensiegern setzten sich die Polen in Brisbane gegen Italien 3:2 durch, die US-Equipe in Sydney gegen Großbritannien 4:1. In Perth ging die Begegnung Griechenland gegen Kroatien beim Zwischenstand von 2:2 in ein entscheidendes Mixed-Doppel. Das vierte Semifinalticket geht an jenen der drei Verlierer mit der über den Turnierverlauf besten Bilanz.