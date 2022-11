Tennis Verletzte Nummer 1 Carlos Alcaraz muss Saison beenden

Foto: APA/AFP

C arlos Alcaraz fällt für den Rest der Tennis-Saison und damit sowohl für die ATP Finals als auch für das Davis-Cup-Finalturnier aus. Der Weltranglisten-Erste aus Spanien hat sich am Freitag im Viertelfinale von Paris-Bercy eine Bauchmuskelverletzung zugezogen und musste seine Premiere beim "Masters" der besten acht Männer damit streichen. Alcaraz meinte, er werde für zumindest sechs Wochen ausfallen, was für den US-Open-Sieger das Ende seiner Saison bedeutet.