Tennis Vierkampf in Paris um zwei Turin-Plätze

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Felix Auger-Aliassime hat derzeit einen Lauf Foto: APA/AFP

N achdem Wien-Sieger Daniil Medwedew den sechsten Platz für die ATP Finals ab 13. November in Turin ergattert hat, kommen für die restlichen zwei Startplätze nur noch vier Tennisprofis infrage. Nach drei Turniersiegen in Folge ist der Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 3.635 heuer geholten Punkten beim laufenden Masters-1000-Event in Paris-Bercy dafür in der Pole Position. Dahinter folgt der Russe Andrej Rublew (3.440). Taylor Fritz und Hubert Hurkacz haben Außenseiterchancen.