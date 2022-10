Tennis Vorarlbergerin Grabher als 85. auf Karrierehoch - Thiem 162.

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Grabher in Weltrangliste verbessert Foto: APA/BARBARA GINDL/Archiv

D ie Vorarlbergerin Julia Grabher hat ihr Turniersieg in San Sebastian als nun 85. auf die beste Platzierung einer Österreicherin in der Tennis-Weltrangliste seit Mitte Oktober 2014 gebracht. Iga Swiatek (POL) liegt weiter mit mehr als doppelt so vielen Punkten als Ons Jabeur (TUN) voran. Bei den Männern hat sich Dominic Thiem auf Rang 162 leicht verbessert, bester ÖTV-Spieler ist nun wieder Jurij Rodionov als 135. Rafael Nadal (ESP) löste Casper Ruud (NOR) als Nummer zwei ab.