Weltranglisten-Vierter Medwedew unterliegt Chardy .

Der Russe Daniil Medwedew hat am Dienstag beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy eine überraschende Niederlage kassiert. Die Nummer 4 der Tennis-Weltrangliste verlor in der 2. Runde gegen den französischen Qualifikanten Jeremy Chardy (ATP-65.) 6:4,2:6,4:6. Medwedew hatte seit Wimbledon bei sechs Turnieren in Folge das Finale erreicht und dabei drei Titel gewonnen.