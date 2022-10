Tennis Weltranglistenerste Iga Swiatek gewinnt Turnier in San Diego

Iga Swiatek hat sich ihren nächsten Pokal geschnappt Foto: APA/dpa

D ie polnische Tennis-Weltranglistenerste Iga Swiatek hat ihren Erfolgslauf fortgesetzt und auch das Turnier in San Diego in Kalifornien gewonnen. Die 21-Jährige siegte am Sonntag (Ortszeit) im Finale gegen die 26-jährige kroatische Qualifikantin Donna Vekic nach 107 Minuten 6:3,3:6,6:0.